Problema com validador do Cartão TOP em Cotia causa transtornos para trabalhadores

Empresa disse que o problema foi resolvido nesta manhã; veja

Validador do Terminal de Cotia. Foto: @john.lucaasx

Por Neto Rossi





Desde o final de dezembro, usuários do transporte público em Cotia estavam com dificuldades para validar o cartão TOP. Isso porque o validador que fica no Terminal Metropolitano estava quebrado, e assim ficou até a manhã desta segunda-feira (8).





“Além da passagem cara e ônibus horríveis, tem essa ainda pra ajudar. Você não consegue validar e passar o cartão TOP no busão, aí você vai no terminal e o validador está há mais de 5 dias quebrado. Além do top não passar, o cartão do banco também não passa”, publicou no Facebook o morador John Lucas, no dia 23/12.





Outros usuários também entraram em contato com a reportagem relatando o mesmo problema. Além do validador do terminal quebrado, alguns ônibus deixaram de aceitar essa função.





“No começo, eu achei que a empresa teria atrasado meu Vale Transporte, mas depois fiquei sabendo que parou de recarregar no ônibus. Sempre funcionou e eles tiraram essa opção do nada. Nem todo mundo tem tempo pra ficar descendo no terminal pra recarregar”, relatou Larissa Brandet.





Ela ainda disse que, devido ao problema de o validador do terminal de Cotia não estar funcionando, foi obrigada a ir até o terminal do Butantã. “Eu fui recarregar no terminal Butantã no meu dia de folga. Muita gente teve que tirar dinheiro do bolso pra ir trabalhar e voltar pra casa.”





Procurada pelo Cotia e Cia, a Autopass, empresa que administra o cartão TOP, informou que o problema dos validadores do Terminal Metropolitano de Cotia foi resolvido hoje (8), às 8h55.





Já em relação aos validadores dos ônibus, a empresa disse os veículos apresentaram “alguma intermitência no funcionamento em parte da frota”. “Mas o setor de Operações da Autopass já conseguiu resolver a situação”, afirmou.