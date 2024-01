Nota Fiscal Paulista: prêmios de até R$ 1 milhão serão sorteados nesta sexta (12)

Participantes já podem consultar o número de bilhetes que estão aptos a disputar os prêmios

Nota Fiscal Paulista

Consumidores cadastrados na Nota Fiscal Paulista podem concorrer a prêmios de até R$ 1 milhão na 182ª extração do programa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP).





no site o número de bilhetes que estão aptos a disputar os prêmios. O sorteio do mês de janeiro irá acontecer nesta sexta-feira (12) e os participantes do programa já podem consultaro número de bilhetes que estão aptos a disputar os prêmios.





Segundo o governo de São Paulo, pelo menos 112.968.545 bilhetes eletrônicos, de pessoas físicas, condomínios e entidades assistenciais, irão disputar os prêmios.





O prêmio principal, no valor de R$ 1 milhão, será disputado por mais de 9 milhões de pessoas físicas e condomínios com um total de 86,8 milhões de bilhetes eletrônicos.





COMO PARTICIPAR





no site do programa e aderir ao regulamento. As adesões até o dia 25 de cada mês permitem a participação já no mês seguinte. Uma vez feito o processo, não é preciso repeti-lo. Portanto, a inclusão nos sorteios seguintes é automática. Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico para concorrer. Para participar dos sorteios, o consumidor que pede a Nota Fiscal Paulista deve se cadastrare aderir ao regulamento. As adesões até o dia 25 de cada mês permitem a participação já no mês seguinte. Uma vez feito o processo, não é preciso repeti-lo. Portanto, a inclusão nos sorteios seguintes é automática. Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico para concorrer.





Prêmios





Ao todo, serão sorteados 655 prêmios com um valor total de R$ 6,7 milhões. Estão na disputa consumidores e entidades que incluíram seu CPF ou CNPJ nas notas fiscais durante as compras feitas no comércio paulista em setembro de 2023.





As pessoas físicas e condomínios concorrem a outros 4 prêmios de R$ 500 mil, 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil. Já as entidades também podem concorrer a 50 prêmios de R$ 10 mil.