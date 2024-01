Padilha para Rogério Franco: “Lula vai ajudar a cuidar de Cotia cada vez mais”

Prefeito se reuniu com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais para pedir um Instituto Federal Tecnológico para a cidade

Prefeito Rogério Franco com o ministro Alexandre Padilha. Imagem: Redes Sociais

O prefeito de Cotia, Rogério Franco, se reuniu em Brasília (DF) nesta quarta-feira (31) com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Segundo Franco, o intuito da reunião foi para protocolar um ofício solicitando a implantação do Instituto Federal Tecnológico em Cotia.





“Como eu vi esse anúncio do presidente Lula, me antecipei e vim aqui protocolar a viabilidade para a implantação do instituto federal tecnológico pra nossa cidade. A nossa região tem crescido muito, muitas indústrias, empresas importantes, e a gente tem investido muito na capacitação da nossa população pra que a gente possa introduzir as pessoas no mercado de trabalho. E esse programa é fundamental pra nossa cidade. Espero que Cotia seja contemplada”, disse o prefeito em vídeo publicado nas redes sociais.





O anúncio do presidente Lula aconteceu em dezembro do ano passado. Na ocasião, Lula disse que o governo vai construir mais 100 institutos federais até o fim do mandato, em 2026, com o “objetivo de proporcionar oportunidades de aprendizado profissional e acesso a empregos dignos para a juventude”.





Ao prefeito, Padilha respondeu que vai analisar, junto ao presidente, o pedido “com muito carinho”. Franco, por sua vez, disse que em Cotia já tem um prédio na região central, que era de uma escola particular, e que o imóvel está à disposição para ser implantado o instituto federal. Padilha agradeceu a solicitação e disse que o “presidente Lula vai ajudar a cidade de Cotia cada vez mais”.