Ônibus de Cotia derrama óleo na pista após apresentar mais uma falha mecânica

Esse foi o 3º caso com problemas mecânicos em ônibus em menos de 40 dias; veja o que disseram a empresa e a prefeitura

Por Neto Rossi





Um ônibus municipal apresentou falha mecânica e derramou óleo na pista na região central de Cotia nesta sexta-feira (5). Agentes de trânsito e fiscais de transportes jogaram pó de serra nas vias para evitar possíveis acidentes.





Segundo informações apuradas pelo Cotia e Cia, esse foi o terceiro problema mecânico em ônibus municipal da Viação Raposo Tavares, em menos de 40 dias. Neste período, os ônibus apresentaram pane elétrica e problemas no eixo e câmbio.









O QUE DIZ A EMPRESA DE ÔNIBUS





Procurada pela reportagem, a Viação Raposo Tavares informou que possui dois tipos de revisões: valetamento e revisão preventiva.





A primeira, explicou, ocorre a cada 5 mil km rodados, onde são inspecionados alguns itens do veículo, como: lonas de freio, suspensão, transmissão, bem como outros vinculados ao limite de quilometragem.





Já a revisão preventiva, segundo a Viação, ocorre a cada 20 mil ou 30 mil km rodados, de acordo com a tecnologia do veículo. Nessa revisão “mais pesada”, o veículo é retirado da tabela de circulação, “pois o trabalho demanda um dia inteiro, onde ocorre a troca de vários componentes de acordo com a quilometragem”.





“Entendemos que é um grande transtorno quando um de nossos veículos apresentam algum tipo de problema, mas estamos trabalhando para que nossas condições de manutenção melhorem a cada dia”, informou.





O QUE DIZ A SETRAM





Por meio de nota, a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) explicou quea que manutenções e vistorias são feitas pela própria empresa que opera o transporte municipal. “A Setram é responsável por fiscalizar a operação, o cumprimento dos itinerários e horários, entre outros. No entanto, a realização de manutenção preventiva é responsabilidade da concessionária”, disse.





A Setram disse ainda que reforçará o pedido à empresa para que mantenha a manutenção dos veículos em dia “para evitar ocorrências que impactam no atendimento dos usuários do transporte público da cidade”.