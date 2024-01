Comerciante de 50 anos é morto a facadas em Itapevi em plena luz do dia

Rogério de Oliveira, que estava trabalhando no momento, chegou a ser socorrido a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Foto: Google Street Views

Um comerciante, de 50 anos, foi morto a facadas em Itapevi na manhã de quarta-feira (3). O crime aconteceu no Jardim Santa Rita, por volta das 10h.





Rogério de Oliveira, que estava trabalhando no momento, chegou a ser socorrido a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.





Segundo reportagem do programa Cidade Alerta, Rogério era conhecido no bairro e abria o mercadinho todos os dias.





No momento do crime, não havia ninguém no local. Vizinhos disseram que não ouviram nenhum pedido de socorro.





A Polícia Civil investiga se Rogério foi vítima de assalto ou execução.





O crime foi registrado na Delegacia de Itapevi.