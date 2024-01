Governo transfere R$ 2,9 milhões em repasse do ICMS de janeiro para Cotia

Em todo o estado, foram repassados mais de 400 milhões de reais.









Esse repasse é referente ao segundo pagamento de ICMS em 2024, e representa 25% da arrecadação do imposto. O valor é distribuído entre as administrações municipais de acordo com o Índice de Participação dos Municípios (IPM) definido para cada cidade, e corresponde ao montante arrecadado no período de 8 a 12 de janeiro.



Os depósitos semanais são realizados por meio da Secretaria da Fazenda e Planejamento sempre até o segundo dia útil de cada semana, conforme prevê a Lei Complementar nº 63, de 11/01/1990.

A Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) transfere nesta terça-feira (16) R$ 405 milhões para os 645 municípios paulistas. A cidade de Cotia ficará com 2,9 milhões de reais, segundo o governo do estado.