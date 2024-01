Cotia terá vacinação antirrábica noturna para cães e gatos nesta quinta-feira (18)

A vacinação é gratuita e acontecerá nesta quinta-feira (18/01), no Setor de Zoonoses, das 15h às 20h. Atendimento será por ordem de chegada





A Secretaria de Saúde de Cotia realizará mais uma edição da Ação de Vacinação Antirrábica de Rotina para cães e gatos no dia 18/01 (quinta-feira), das 15h às 20h, na sala de vacinas do Setor de Zoonoses, localizado na Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1565, Parque Bahia. O atendimento será por ordem de chegada até terminarem as doses disponibilizadas. É preciso que o responsável pelo animal apresente documento de identificação oficial.





A vacina antirrábica deve ser aplicada anualmente em todos os cães e gatos. Para que o animal seja vacinado ele deve ter a partir de quatro meses de idade, estar em boas condições de saúde e, no caso das fêmeas, não estar prenhes ou amamentando. A ação visa vacinar os animais de pessoas que não têm como comparecer na sala de vacina nos dias e horários normais de funcionamento.





Aquele que não puder levar seu cão e/ou gato na ação de quinta-feira (18/01), poderá fazer o agendamento pelo telefone 4616-6493, e levá-lo ao Setor de Zoonoses no dia e horário reservado.









Serviço:

‘Ação de Vacinação Antirrábica de Rotina Noturna para Cães e Gatos’

Dia 18 de janeiro de 2024 (quinta-feira)

Horário: 15h às 20h

Local: Setor Zoonoses de Cotia

Endereço: Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1565 – Parque Bahia

Atendimento por ordem de chegada

Apresentar documento de identificação oficial

Gratuito