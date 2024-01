“Divisa e migração”: prefeitura explica aumento da população de rua em Cotia

De acordo com o Observatório Nacional dos Direitos Humanos, o número de pessoas que vivem nas ruas da cidade mais do que dobrou desde a pandemia

Foto: Prefeitura de Cotia

A população de rua em Cotia mais do que dobrou desde a pandemia. Em 2020, eram 68 pessoas vivendo nessa situação. Até julho de 2023, eram 149 (um aumento de 119%).





Os dados foram levantados pelo Cotia e Cia junto ao Observatório Nacional dos Direitos Humanos, plataforma do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.





Diante do aumento da população de rua nos últimos anos, a Prefeitura de Cotia explicou que, como a cidade faz divisa com 12 municípios da região metropolitana de São Paulo, bem como está a 34 km da Capital, torna-se um município de fácil acesso e de passagem para essa população que migra constantemente de um local a outro.





“Considerando ainda as constantes ações realizadas pela prefeitura de São Paulo em conjunto com o Governo do Estado, as pessoas em situação de rua que estavam fixadas em algumas regiões conhecidas de São Paulo passaram a migrar para as cidades da região metropolitana e em Cotia não foi diferente”, disse em nota enviada ao Cotia e Cia nesta sexta-feira (5).





E os dados da plataforma mostram exatamente esse problema apontado pela administração municipal. De acordo com o levantamento, 119 pessoas (80%) são de outro município, 27 (18%) são de Cotia e 3 (2%) de outro país, no caso, dois da Colômbia e um da Argentina.