Delegada Priscila Camargo assume a Segurança Pública de Itapevi

A Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Itapevi está sob novo comando. Toma posse, nesta quarta-feira (24), a delegada Priscila Camargo, que já esteve à frente da Delegacia de Defesa da Mulher itapeviense, entre os anos de 2018 e 2022.





Atualmente, Priscila era a delegada de polícia titular do 2º DP (Distrito Policial) de São Bernardo do Campo. A posse será oficializada no Teatro Municipal (Rua Professor Irineu Chaluppe, 65, no Centro), às 10h.





“Fiquei muito feliz ao aceitar o convite do prefeito Igor Soares. Tenho um enorme carinho por Itapevi, esta cidade que me acolheu no meu primeiro cargo como delegada titular da DDMI e onde pude realizar um trabalho muito importante junto à comunidade”, disse Priscila.





A nomeação da nova secretária foi publicada no Diário Oficial de Itapevi, na edição 1240, de 19 de janeiro.





Prêmio





A delegada Priscila recebeu o prêmio Melhores Delegados de Polícia do Brasil, na categoria Delegada Mulher, no Censo 2021 - prêmio criado pelo Portal Nacional dos Delegados & Revista da Defesa Social. A premiação é um reconhecimento aos delegados de polícia que se destacam nas atividades jurídicas, investigativas e de gestão, através da eficiência e qualidade dos serviços prestados, anualmente.





Biografia





Formada em Direito, Priscila Camargo também já esteve à frente da DDM de Barueri. A secretária é pós-graduada em Direito Processual Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui especialização na área de gestão e contas públicas, políticas públicas de segurança pública, investigação criminal, investigação criminal em crimes eletrônicos e foi treinada para atuar no combate à Exploração Sexual Infantil pela NLETCE - Virtual National Law Enforcement Training on Child Exploitation - organizado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América (USDOJ).





A Delegada Priscila também tem experiência na administração pública municipal, tendo sido advogada na Prefeitura de Cotia, ocupando os cargos de assessora, coordenadora e secretária adjunta da Fazenda.