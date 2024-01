Com bolo e velinha, Frota "comemora" aniversário de buraco na Granja Viana

Ex-deputado federal acendeu a vela e cantou parabéns para o buraco na via; veja





O ex-deputado federal e morador de Cotia, Alexandre Frota, publicou um vídeo nas redes sociais, nesta sexta-feira (26), para “comemorar” o aniversário de um buraco na rua Rio Maicure com a Avenida João Paulo Ablas, na Granja Viana.





Segundo ele, há dois meses foi solicitado o reparo na via, mas a prefeitura não atendeu o pedido. “Estão fazendo dois meses do buraco a céu aberto, atrapalha o trânsito, danifica os carros, é perigoso para os pedestres, e já solicitamos o fechamento, mas até agora nada”, escreveu o ex-deputado na legenda.





No vídeo, Frota aparece com um bolo. Ele acende a vela e canta parabéns para o buraco, com música ‘Parabéns da Xuxa’, de fundo.





Cotia e Cia questionou a prefeitura sobre o buraco na via e aguarda retorno. Veja o vídeo abaixo: