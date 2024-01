Carnaval de rua em Ibiúna tem data anunciada

Todos os participantes deverão estar devidamente identificados com o abadá ou camiseta com o nome do bloco inscrito

Foto: Divulgação / Prefeitura de Ibiúna

A Prefeitura de Ibiúna anunciou, nessa segunda-feira (22), a data do Carnaval de rua da cidade. Segundo a administração municipal, a folia começa no primeiro sábado de fevereiro (03/02), com o “Desfile dos Blocos”.





“A concentração dos blocos de rua é a partir das 14h, na Praça da Matriz. O desfile começa às 15h”, informou a prefeitura.





inscrever AQUI. Todos os participantes deverão estar devidamente identificados com o abadá ou camiseta com o nome do bloco inscrito. Para participar, os blocos deverão se





Também haverá premiação para os maiores e mais animados blocos de rua. A premiação será no mesmo dia, às 18h.





A prefeitura informou ainda que este ano os blocos poderão utilizar instrumentos musicais, “mas, desde que isso seja informado previamente na hora da inscrição e respeite e não atrapalhe o momento da apresentação da banda contratada na Praça da Matriz.”