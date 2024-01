Bairro em Cotia está há mais de 15h sem luz: “Minha mãe depende de oxigênio”

Moradora narra os transtornos causados pela falta de energia no bairro; é a segunda vez, nesta semana, que o local é afetado

Idosa que mora no bairro e que faz uso de oxigênio depende da energia elétrica. Foto enviada ao Cotia e Cia

ATUALIZAÇÃO ÀS 14H: A ENERGIA FOI RESTABELECIDA NO BAIRRO APÓS CONTATO DO COTIA E CIA COM A ENEL





Por Neto Rossi





Moradores do bairro Morada Santa Fé, em Cotia, estão há mais de 15 horas sem energia elétrica. É a segunda vez, nesta semana, que o local é afetado.





De acordo com moradores, a energia acabou na terça-feira (9), por volta das 22h30, e foi restabelecida na quarta (10), às 19 horas. Porém, ontem (11), por volta das 22h30, a luz acabou novamente.





Zilvasi Silva dos Santos tem a mãe acamada que faz uso de oxigênio. O aparelho portátil, que concentra o oxigênio, é elétrico. Na terça, ela ligou na Enel para fazer a reclamação. Mesmo o caso de sua mãe sendo prioridade, a Enel demorou quase 24 horas para restabelecer a energia, que acabou novamente no dia seguinte.





“Eu tenho a minha mãe que depende de oxigênio. Além disso, ela também usa colchão pneumático, que depende de energia. Sem ele, ela fica com muito mais dor. Hoje eu fui trocá-la e a parte traseira dela já estava toda vermelha”, conta Zilvasi.





Sem luz, para conseguir trocar e higienizar a sua mãe, Zilvasi teve de ligar o farol de uma moto para auxiliá-la. “Sem contar que a dieta dela fica na geladeira, enfim, é muito transtorno. Paguei esse mês quase R$500 na conta de luz. A gente paga caro e ainda passa por todo esse transtorno.”





Cotia e Cia fez contato com a Enel e aguarda o retorno.