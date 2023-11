Sem luz há 3 dias, idosa teme ficar sem aparelho de oxigênio que a mantém viva

“Ela só tem mais um cilindro de oxigênio”, disse a filha da idosa de 83 anos; desde sexta-feira (3), o bairro onde ela reside, em Cotia, está sem energia elétrica

Maria Rosa da Silva, 83, teme pela vida após três dias sem energia elétrica em casa. Foto enviada ao Cotia e Cia

Por Neto Rossi





Maria Rosa da Silva, de 83 anos, corre o risco de ficar sem o aparelho de oxigênio que a mantém viva. Moradora da Morada Santa Fé, em Cotia, o bairro está desde sexta-feira (3) sem energia elétrica, após o temporal que atingiu a cidade e toda região.





Como a empresa que tem convênio com a Prefeitura de Cotia deixou 4 cilindros reservas, Maria está utilizando o penúltimo. Quanto mais a hora passa e a energia não chega, o clima de tensão só aumenta, já que o aparelho elétrico portátil que concentra oxigênio como alternativa não funciona.





Aparelho elétrico de oxigênio utilizado por dona Maria.

“Ela está com o terceiro cilindro. Agora, tem só mais um. Eu liguei ele ontem, então ele deve ir até hoje à noite. Estou tentando contato com a Enel desde sexta-feira (3), e só consegui falar ontem (5). Mas até agora, nada de voltar a energia. Eu estou desesperada”, relata Zilvasi Silva dos Santos, filha de dona Maria. Cada cilindro, segundo ela, dura em média 25 horas.





Zilvasi disse que um representante da Enel, por telefone, garantiu que iria resolver a situação hoje pela manhã. Caso não restabelecesse o serviço, ele pediu para ela procurar um pronto-socorro. “Só que para levá-la no pronto socorro tenho que acionar o Samu. E pra eu acionar o Samu, minha mãe tem que estar passando muito mal. Eu também preciso do meu celular com a bateria carregada para conseguir acionar uma ambulância. É muito tenso. Tudo muito preocupante”, diz.





Dona Maria está fazendo o uso do penúltimo cilindro de oxigênio

Cotia e Cia está em contato com a Enel. Assim que houver um posicionamento, será acrescentado aqui.