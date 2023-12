Vai pegar estrada em SP no Ano Novo? Veja quais horários evitar

Pelo menos 5,2 milhões de veículos devem deixar a capital paulista e a Grande São Paulo a partir desta sexta-feira (29) para passar o feriado de Ano Novo no litoral e no interior do estado. A estimativa é Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).





Para orientar os motoristas antes da viagem de Réveillon, o Cotia e Cia preparou um guia consolidado com a previsão dos horários de pico nas estradas. Confira a seguir:





Sistema Anchieta-Imigrantes: Cerca de 740 mil veículos devem descer a serra em direção às praias da Baixada Santista pelas rodovias Anchieta e Imigrantes. A Operação Descida 7x3 (sete pistas no sentido litoral e três no sentido capital) será implementada. O esquema começará na sexta (29/12) às 7h e terminará apenas às 19h59 do sábado (30/12). A Operação Subida (2x8) vai ser implementada no dia 1, durante todo o dia. Nesse dia, previsão é de fluxo intenso em todos os horários. Por esquema, a descida ao litoral é realizada apenas pela pista sul da Anchieta.





Sistema Anhanguera-Bandeirantes - Cerca de 559 mil veículos são previstos entre sexta e segunda-feira, tanto em direção ao interior quanto no retorno à capital paulista. O fluxo mais intenso está previsto para acontecer na sexta-feira (29), das 15h às 21h, no sábado (30), das 9h às 15h, e das 14h às 22h da segunda-feira (1).





Rodovias Ayrton Senna-Carvalho Pinto — Cerca de 900 mil veículos circularão pelas duas estradas. Os horários de pico são na terça-feira (26), entre 8h e 14h, na quarta-feira (27), entre 8h e 14h, na quinta-feira (28), entre 7h e 18h, e na sexta-feira (29), entre 14h e 19h. Na volta, a previsão é que o tráfego seja mais intenso na segunda-feira (1), das 16h às 20h.





Rodovia dos Tamoios — Com destino ao Litoral Norte, a previsão é que cerca de 373 mil veículos circulem entre os dias 29 e 02. A concessionária espera maior movimento entre os dias 29 e 30, durante todo o dia, no sentido litoral. Já na volta, no sentido São José dos Campos, são esperados mais veículos durante todo o dia 1 e 2.





Castello-Raposo Tavares - Entre os dias 29 e 01 de janeiro, a CCR ViaOeste, estima que 463 mil veículos trafeguem pelo Sistema Castello-Raposo, em função da movimentação característica do feriado prolongado do Ano Novo. De acordo com a previsão da concessionária, os horários de maior movimento devem ocorrer na sexta-feira (29/12) entre 16h e 20h, sábado (30/12) das 8h às 13h e no retorno do feriado, segunda (01/01) das 14h às 22h.





Rodoanel — A CCR RodoAnel estima que 686.612 mil veículos devem trafegar no trecho oeste do Rodoanel Governador Mário Covas (SP 021), entre a 0h da próxima sexta-feira, 29/12, e 24h de segunda-feira, 01/01, durante o feriado prolongado do Ano Novo. A Concessionária prevê movimento intenso na sexta-feira (29/12), das 14 às 20 horas. Nos demais dias, a expectativa da CCR RodoAnel é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado.