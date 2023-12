São Roque abre concurso público para 7 áreas com salários de até R$ 2,9 mil

Vagas são para auxiliar de serviços, eletricista, operador de máquinas, entre outras; veja como se inscrever

Foto: Reprodução

A Prefeitura de São Roque está com inscrições abertas para um novo concurso público, com o objetivo de preencher vagas disponíveis em diversos cargos e formação de cadastro reserva no quadro de pessoal.





Ao todo, são sete vagas para as seguintes funções: auxiliar de serviços, eletricista, eletricista de autos, operador de máquinas, pedreiro, prático de serviços e sepultador.





Os salários variam de R$1.445 a R$2.912 para jornadas de trabalho de 40 horas semanais.





AQUI até as 23h59 do dia 22/01/2024. Para participar, os interessados devem realizar suas inscriçõesaté as 23h59 do dia 22/01/2024.





No portal, os participantes encontrarão não apenas o formulário para inscrições, mas também o edital completo do concurso. O valor da inscrição é de R$45,00.