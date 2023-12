'Trem de Natal' passará por Caucaia do Alto nesta terça (19); veja horário previsto

Ação acontece desde o início de dezembro em várias cidades do interior e litoral paulista

Foto: Divulgação





A Rumo, concessionária de ferrovias do país, em parceria o Ministério da Cultura, vem realizando, desde o início de dezembro, a ação ‘Rumo ao Natal’. Cidades do Interior e do Litoral Paulista já receberam as locomotivas coloridas com Papai Noel e apresentações culturais.





Nesta terça-feira (19), é a vez do distrito de Caucaia do Alto ser contemplado. Segundo a empresa, o trem partirá do distrito de Canguera, às 18h30, sentido Caucaia, com uma parada em São Roque. Em seguida, o trem seguirá até Aldeinha e Embu-Guaçu.





Cuidados para assistir à passagem do Trem de Natal:





- Mantenha distância segura de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem;

- Escolha um local seguro para registrar suas selfies e imagens;

- Nunca toque ou suba em locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados.

- Para evitar possíveis acidentes, esteja sempre ao lado das crianças.