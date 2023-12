Segunda via do IPTU 2024 de Cotia só poderá ser emitida a partir do dia 2 de janeiro

A primeira parcela do tributo e a cota única (pagamento à vista) vencem no dia 22 de janeiro de 2024





Os contribuintes do IPTU que não receberem o carnê do tributo referente ao ano de 2024 só poderão emitir a segunda via no site da Prefeitura de Cotia a partir do dia 2 de janeiro de 2024. Os carnês já começaram a ser enviados para os contribuintes nos endereços cadastrados junto à Secretaria da Fazenda. O imposto de 2024 poderá ser pago à vista, com 10% de desconto, ou em até 12 vezes, desde que cada parcela não seja inferior a R$ 50,00.