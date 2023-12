Tarifa Zero: SP registra 35% de aumento no número de passageiros no 1º dia do programa

Quase 3 milhões de pessoas utilizaram os ônibus da capital nesse domingo (17), dia de implantação do programa

Foto: Prefeitura de SP

São Paulo: O número de passageiros que utilizaram os ônibus neste domingo, dia de implantação do Domingão Tarifa Zero, aumentou 35% em relação aos domingos anteriores, informou a Prefeitura de São Paulo. Passou de 2,2 milhões para exatamente 2,974.400 milhões de pessoas, marca que ultrapassou inclusive a média registrada antes da pandemia.





Segundo a prefeitura, nas regiões periféricas o aumento de usuários chegou a 38%. “O sucesso da ação da Prefeitura de São Paulo foi verificado em todos os 4,8 mil ônibus da frota municipal de 1.175 linhas que circularam em toda a cidade neste domingo”, informou.





Ainda de acordo com a prefeitura, também foi possível verificar crescimento na demanda de linhas que atendem pontos como Sesc Itaquera, Parque do Ibirapuera e Parque do Carmo. A gratuidade nos domingos acontece de 0h às 23h59.





"Tivemos muita utilização dos usuários com destinos a Praça da Sé, aos parques do Carmo e Ibirapuera e a partir de agora as pessoas podem aproveitar ainda mais a cidade aos domingos, junto com a família, poderem visitar os seus familiares, além de curtir os espaços culturais, religiosos, centros esportivos e de lazer", destacou o prefeito Ricardo Nunes.





A população embarcou nos ônibus e circulou por toda a cidade, aproveitando seus parques, Ruas Abertas, os shows nas Vilas de Natal e outras atrações culturais, sociais e esportivas. “E continuará assim em todos os domingos daqui em diante, já que o Domingão Tarifa Zero é permanente e já estabelecido por decreto”, relembrou a gestão administrativa.





Nos próximos domingos e nos feriados de Natal, Ano Novo e Aniversário da Cidade, as equipes da SPTrans e das concessionárias do serviço de transporte estarão novamente em campo e nos centros de monitoramento acompanhando a operação dos ônibus.