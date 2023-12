Marcelinho Carioca reaparece em vídeo e fala sobre sequestro; VEJA

Ele estava desaparecido desde ontem (17)

Marcelinho Carioca. Imagem retirada do vídeo

Marcelinho Carioca reapareceu em um vídeo após ser sequestrado na Zona Leste de São Paulo nesse domingo (17).





O jogador, ainda no cativeiro, explicou que se relacionou com uma mulher casada em um show e acabou sequestrado pelo marido da mesma.





Depois, a suposta mulher aparece e confirma a versão nas imagens que circulam nas redes sociais. Os policiais apuram se a mulher faz parte de uma quadrilha envolvida no sequestro ou se as informações que o ex-jogador e ela dizem no vídeo estão corretas.





Segundo a assessoria do ex-jogador, o vídeo foi feito a pedido dos sequestradores.





Veja abaixo:













POLÍCIA CONFIRMA SEQUESTRO





A Polícia Civil de São Paulo chegou a confirmar nesta segunda-feira que o ex-jogador foi sequestrado após ir ao show de Thiaguinho na Neo Química Arena, o Itaquerão, na zona leste da cidade.





Três pessoas já foram detidas pela polícia. Elas estão ligadas a contas bancárias que foram repassadas à família de para transferir o dinheiro do resgate.





Marcelinho Carioca foi encontrado em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, na tarde de hoje.





Uma viatura da Polícia Militar encontrou ele andando pela rua. O diretor do DOPE (Departamento de Operações Policiais Estratégicas), Paulo Pilz, disse que todas as hipóteses estão sendo investigadas.





A Polícia Militar está levando Marcelinho Carioca para a Base da Delegacia Antisequestro. Todos os detalhes serão esclarecidos com a chegada de Marcelinho à delegacia.