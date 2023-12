SP: Trens e metrô terão aumento na tarifa a partir de janeiro de 2024

Tarifa não é reajustada desde 2020, pouco antes da pandemia do Covid-19

Foto: Reprodução

O preço da tarifa no transporte na rede metroferroviária de São Paulo, que inclui as linhas operadas pela CPTM, Metrô, ViaQuatro e ViaMobilidade, será reajustada dos atuais R$ 4,40 para R$ 5 a partir de 1º de janeiro de 2024.





A informação foi divulgada pela TV Globo no programa Bom dia SP e pela Folha de São Paulo. Ambas citam que a informação foi fornecida pela assessoria do governo de São Paulo.





A gestão do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas deve divulgar novas informações em breve. A tarifa dos trens e do metrô não é reajustada desde 2020, pouco antes da pandemia do Covid-19.