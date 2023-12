Pai e filho morrem esfaqueados em Carapicuíba

Principal linha de investigação da polícia é a de que os dois tiveram um desentendimento por causa de um carro

Imagem: Reprodução / SBT

Pai e filho morreram esfaqueados na avenida Marginal do Ribeirão, em Carapicuíba, na noite desta quinta-feira (21). Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando foi acionada para uma ocorrência de agressão.





Os policiais encontraram o pai, de 65 anos, dentro de um carro, morto com golpes de faca. O filho, de 37 anos, estava caído no chão, a cerca de 100 metros do veículo, também com cortes de faca. Ele chegou a ser levado ao Hospital Geral de Carapicuíba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





As duas facas com manchas de sangue foram encontradas no local do crime e encaminhadas para perícia. A principal linha de investigação da polícia é a de que os dois tiveram um desentendimento por causa do carro e esfaquearam um ao outro.





O caso foi registrado como homicídio pelo 1°DP de Carapicuíba.