EXCLUSIVO: Arena esportiva em Itapevi recebe nome de ex-integrante do PCC

Projeto aprovado pela Câmara Municipal foi sancionado pelo prefeito Igor Soares; veja o que disse a prefeitura

Areninha Malvinas. Foto: Prefeitura de Itapevi

A Areninha Malvinas, localizada na Rua Japi com a Rua Gênova, na Vila da Paz, em Itapevi, foi batizada de "Jeyvison Carlos de Lima", apontado pela polícia como ex-integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC). Jeyvison morreu em 2022. O corpo dele foi encontrado na rodovia Anchieta, em Diadema (SP).





O espaço foi inaugurado oficialmente em agosto deste ano pela Prefeitura de Itapevi. A proposta do nome da arena, em homenagem ao criminoso, foi feita em 2022 pelo então vereador Maurício Alonso Murakami, conhecido como Maurício Japa, que hoje é secretário de Esportes e Lazer da cidade.





Assim que o projeto chegou nas mãos do Executivo, o prefeito Igor Soares sancionou.





Na justificativa da homenagem, segundo o vereador, Jeyvison “contribuiu para fomentar o esporte do bairro da Malvinas”, pois era morador do bairro e “querido por todos”. “Sempre foi apaixonado pela Malvinas e pelo esporte do nosso Município e jogava ao lado do seu irmão Ninha também, que era alguns anos mais velho, por isso ele merece esta linda homenagem tendo a Areninha Malvinas com o seu nome”, justificou o parlamentar.





Jeyvison Carlos de Lima, ex-integrante do PCC. Foto: Polícia Civil

Segundo a polícia, Jeyvison tinha passagens por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de armas. Ele foi batizado pelo PCC em abril de 2009 e sua responsabilidades era como “caixa” da facção da zona oeste da capital, além de “disciplina” (uma espécie de “corregedor” das ações financeiras do PCC) da cidade de Itapevi. Ele também atuava, segundo a polícia, na cidade de Presidente Prudente.





O vulgo de Jeyvison no comando era ‘Cara Branca’. Em 2011, ele foi acusado de ordenar pessoas do PCC a matar dois policiais militares e um policial civil nas cidades de Itapevi e Jandira.





Em 2010, ele foi detido com mais dois homens em Presidente Prudente. Dentro do carro onde eles estavam, a polícia encontrou uma pistola calibre 380 com mais 12 munições intactas. Todos foram autuados em flagrante.





O QUE DIZ A PREFEITURA DE ITAPEVI





Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Itapevi explicou que o Executivo “apenas acolhe as sugestões encaminhadas pelo Poder Legislativo Municipal, que neste caso foi quem sugeriu o nome do homenageado para o equipamento público mencionado em questão”.





“Vale informar que a legislação municipal não solicita o levantamento de antecedentes criminais de homenageados para a denominação de logradouros públicos. A solicitação em questão atendeu a uma demanda da população”, esclareceu.





Placa em homenagem ao ex-integrante do PCC, Jeyvison Carlos de Lima, o 'Cara Branca'

Segundo a prefeitura, o processo de escolha foi realizado pela Câmara Municipal, com votação e aprovação dos seguintes vereadores: Aparecido, Bruxão do Taxi, Camila Godoy, Casão, Drº Lucas, Mariza, Maurício Japa, Professor Rafael, Rogerio Fisioterapeuta, Sarara, Thiaguinho, Tininha e Zeca da Piscina.





A administração municipal concluiu a nota reforçando que não sabia do envolvimento do homenageado e, a partir de agora, disse que criou um sistema de controle para novas indicações, como, por exemplo, checagem nos órgãos de segurança.





A reportagem não conseguiu localizar Maurício Japa, autor do projeto de lei na época em que era vereador. O espaço segue aberto para manifestações.