Escolas estaduais servirão almoço aos alunos durante as férias de janeiro

Serão 3.422 unidades abertas

Foto: Governo de SP

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) vai abrir 3.422 escolas durante as férias de janeiro para oferecer almoço aos estudantes da rede.





A partir do dia 2 de janeiro, a Secretaria abrirá as unidades de ensino que oferecem a alimentação escolar de forma centralizada, ou seja, com contratos de cozinheiras e compras de insumos diretamente pela pasta.





Essa alimentação é fornecida em 152 municípios do estado. Nas outras cerca de 2.000 unidades de ensino, a alimentação é fornecida de forma descentralizada, pelas prefeituras, por isso não serão atendidas pela iniciativa.





Diariamente, durante o período de aulas, quase 2 milhões de estudantes se alimentam nas 3.422 unidades com alimentação centralizada. Para o mês de janeiro, a Secretaria tem a opção de atender a todos os estudantes, desde que a escola seja avisada com antecedência para que o almoço seja preparado de acordo com a demanda, a fim de evitar desperdício de alimento.





Em janeiro, o almoço será servido entre as 11h e 13h30. A equipe de nutricionistas da Educação de SP prepara a sugestão de cardápio para a alimentação escolar durante as férias. A lista será encaminhada às diretorias de ensino e às escolas.





Os pais ou responsáveis de estudantes que optarem pelo almoço oferecido pelas escolas durante o mês de janeiro devem responder a pesquisa por meio da Secretaria Escolar Digital (SED) ou manifestar interesse diretamente nas unidades de ensino. A alimentação será servida na escola de origem de cada estudante.





No recesso de julho de 2023, as escolas serviram mais de 160 mil refeições, em um projeto que inspirou a abertura das escolas nas férias escolares de janeiro.