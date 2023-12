Em reforma, UBS de Caucaia passa a atender em salão paroquial

Expectativa é de que em 45 dias seja possível retomar o atendimento à UBS, segundo a prefeitura

Salão paroquial da Igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Caucaia

A Unidade Básica de Saúde (UBS) de Caucaia do Alto, em Cotia, está em reforma desde abril deste ano. Com isso, o local ficou impossibilitado ao público, fazendo com que a prefeitura transferisse, provisoriamente, o atendimento para o salão paroquial da Igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que fica a cerca de 350 metros da unidade.





“A coordenação da UBS optou por fazer a transferência dos atendimentos em outro local para que não houvesse prejuízo aos atendimentos agendados. Foram feitos alguns ajustes do salão paroquial, de maneira provisória, para realização dos atendimentos. A mudança do local de atendimento foi programada para este período, pois, com base em anos anteriores, a demanda na UBS tende a diminuir”, explicou a prefeitura, em nota enviada ao Cotia e Cia nesta terça-feira (5).





Segundo a prefeitura, a expectativa é de que em 45 dias seja possível retomar o atendimento à UBS.





SOBRE A REFORMA





De acordo com a prefeitura, os trabalhos de reforma e ampliação da UBS e do Pronto Atendimento (PA) de Caucaia do Alto foram contratados para “melhorar a capacidade de atendimento dos equipamentos de saúde frente ao crescimento da demanda da região”.





Com as obras, a Prefeitura reunirá em um mesmo complexo de saúde, a UBS, o PA, o CEFOR (Centro de Fisioterapia e Ortopedia), o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Centro Odontológico.





“A fachada será remodelada e passará a ser espelhada. O Pronto Atendimento ganhará quatro novas salas, entre elas, uma para observação infantil e uma de isolamento”, explicou a administração.





O projeto também prevê a separação das recepções do Centro Odontológico e do Pronto Atendimento “para dar mais agilidade ao atendimento dos pacientes”. “Consultórios, telhados, parte elétrica e hidráulica serão reformados e uma central de distribuição de energia elétrica será construída com o objetivo de evitar danos em equipamentos 110 e 220 volts, bifásicos e trifásicos em situações de problemas com o fornecimento de energia elétrica”, concluiu.