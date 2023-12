Corpo de adolescente morto por bandidos em Cotia será velado neste sábado (9)

Kayke Tenório foi assassinado com dois tiros no peito durante tentativa de roubo em sua residência na madrugada desta sexta-feira (8)

Kayke tinha apenas 15 anos. Foto: Arquivo pessoal

O corpo do adolescente Kayke Tenório será velado neste sábado (9), a partir das 8h, no Cemitério Municipal de Vargem Grande Paulista. O menino foi assassinado por criminosos na madrugada desta sexta-feira (8) durante tentativa de roubo em sua residência no condomínio Parque Rizzo II, em Cotia. Kayke tinha apenas 15 anos. Um suspeito de 19 anos foi preso.





Segundo a Polícia Civil, três homens armados entraram no imóvel e renderam toda a família, sendo um casal e seus três filhos de 4, 7 e 15 anos.





Segundo a delegada Mônica Gamboa, a moradora estava dormindo no térreo da casa com as duas filhas, de 4 e 7 anos, quando ouviu um barulho e se deparou com os criminosos.





"Eles anunciaram o assalto e pediram para a mãe com as duas crianças ficarem quietas. A mãe disse que as meninas gritavam muito, choravam. O criminoso mais violento disse que se a mãe não conseguisse conter as crianças ia começar a chacina começando a matar a criança. Todo tempo apontava a arma e chegou a pegar arma e colocar no travesseiro simulando atirar. Ela disse que se colocou na frente da arma", disse.





Ainda conforme a delegada, a mãe afirmou que, ao subir as escadas, encontrou o marido em choque e o filho caído com dois tiros no peito. Os dois dormiam no primeiro andar do imóvel.





Depois dos disparos, os bandidos fugiram e não levaram nenhum objeto da casa. Os pais levaram o adolescente até o Hospital de Cotia, mas ele não resistiu e morreu.