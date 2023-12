Chuva e temperaturas mais baixas: veja como fica o tempo até o Réveillon

Chegada de uma frente fria deve derrubar a temperatura em até 8ºC em Cotia

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

Os últimos dias do ano de 2023 na cidade de Cotia devem ser de temperaturas mais baixas, em torno de 22ºC, e chuvas a qualquer momento, segundo as previsões dos meteorologistas.





De acordo com a Climatempo, uma frente fria prevista para a virada de Ano Novo deve derrubar as temperaturas em até 8ºC. No domingo (31), a previsão é de garoa o dia todo, com mínima de 16ºC e máxima de 22ºC.





Já no primeiro dia de 2024, o sol deve ressurgir, mas ainda com possibilidade de chuvas durante o dia e à tarde. Segundo a Climatempo, a mínima prevista é de 18ºC e máxima de 27ºC.





Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Cotia:





Quinta-feira (28) - máxima 30ºC / mínima 16ºC





Sexta-feira (29) - máxima 33ºC / mínima 18ºC





Sábado (30) – máxima 25ºC / mínima 18ºC





Domingo (31) - máxima 22ºC / mínima 16ºC