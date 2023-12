Caucaia do Alto recebe reunião de revisão do Plano Diretor nesta quinta-feira (14)

1º encontro aconteceu ontem (13), no bairro do Caputera. Foto: Divulgação

O distrito de Caucaia do Alto recebe, na noite desta quinta-feira (14), a segunda reunião de revisão do texto do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação de Solo de Cotia. O encontro será às 19h no CEUC (Av. Luiz Sacramento, 730 – Planalto).





A primeira reunião aconteceu nessa quarta-feira (13) no bairro Caputera. Ao todo, serão quatro encontros preparatórios para as audiências públicas de elaboração da legislação que tratará sobre o tema.





Após as reuniões, o texto revisado será debatido nas audiências públicas, previstas para janeiro de 2024. Vencida esta etapa, o texto será consolidado pelo Conselho da Cidade de Cotia para que seja enviada a versão final para análise e aprovação do Poder Legislativo.









Próximas reuniões:





Dia 14/12/2023 – 19h: CEUC de Caucaia do Alto (Av. Luiz Sacramento, 730 – Planalto)





Dia 15/12/2023 – 9h: SENAI Cotia (Rua Direita, 955 – Vila Santo Antônio)





Dia 16/12/2023 – 9h: Câmara de Cotia (Rua Batista Cepelos, 91 – Centro)