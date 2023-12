Carro com quase R$ 70 mil em multas acumuladas é apreendido em Cotia

A polícia foi acionada por agentes de trânsito que tentaram abordar o motorista que estaria estacionado em local proibido na rua Senador Feijó. Porém, ao ser solicitado o documento do veículo e a CNH, o condutor fugiu do local.





Os agentes fizeram o acompanhamento até que ele parou na rua Guido Fecchio, próximo ao semáforo.





A polícia e os agentes de trânsito constataram que o condutor não tinha CNH e que o veículo está com licenciamento atrasado, desde 2027, além do valor de R$ 68.976,35 em multas acumuladas, sendo 222 multas municipais, 32 do D.E.R e 2 do RANAIF.