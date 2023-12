Caminhão derruba trabalhador ao atingir escada na estrada de Caucaia do Alto

Acidente gravíssimo ocorreu na tarde desta quarta-feira (6)

Foto: Aconteceu em Cotia e Região

Um funcionário de uma empresa de telefonia foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros após um caminhão atingir a escada em que ele trabalhava na altura do km 5 da estrada de Caucaia do Alto, próximo ao condomínio Los Álamos, em Vargem Grande Paulista.





O acidente gravíssimo ocorreu na tarde desta quarta-feira (6). As informações iniciais foram publicadas pela página 'Aconteceu em Cotia e Região'.





De acordo com o Departamento de Trânsito de Cotia (Demutran), o funcionário estava prestando serviço na fiação com a escada próximo ao meio fio, quando passou um caminhão e o derrubou da escada. Ele bateu com a cabeça no chão, ficou inconsciente e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.





Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele.





(MATÉRIA ATUALIZADA ÀS 18H04 COM INFORMAÇÕES DO DEMUTRAN)