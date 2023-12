Baby Du: moda infantil com conforto e qualidade para seu filho; conheça a loja

Localizada em Caucaia do Alto, loja está sob nova direção; Cotia e Cia foi conhecer e traz todas as novidades para você

Neto e Rudney foram conhecer a loja em Caucaia do Alto; veja

#PUBLI: Localizada na Avenida Inocêncio Pires de Oliveira, no centro de Caucaia do Alto, em Cotia, a loja infantil Baby Du está sob nova direção e com muitas novidades.

Quem é pai e mãe sabe da importância de vestir bem os pequenos. E essa tarefa não precisa ser difícil ou cara. Por isso, a Baby Du seleciona cuidadosamente uma ampla seleção de roupas infantis de alta qualidade, que atendem às necessidades de bebês e crianças de até 8 anos.

Cotia e Cia foi até a loja para conhecer. Lá encontramos todos os estilos, das roupas mais simples – aquelas para usar no dia a dia - até as últimas tendências da moda infantil. O lema da Baby Du é oferecer preço justo sem abrir mão da qualidade.

Roupas para todos os momentos, seja para um passeio no parque, uma festa de aniversário ou uma ocasião especial.

A Baby Du também pensa com carinho nos casais que estão aguardando um bebê - ou que estão planejando um. Enxovais completos, feitos com materiais macios e delicados, com itens essenciais para proporcionar conforto e segurança ao seu pequeno.

A loja também trabalha com calçados, brinquedos e acessórios e se você não sabe o que presentear, eles tem os cartões presentes que fazem o maior sucesso, você adquire e a pessoa escolhe o que mais gostar.

Neste fim de ano, em compras acima de R$ 60,00 você ainda concorre a prêmios incríveis.

Horários de atendimento: Segunda a sábado das 9h às 19h Domingo e feriado das 9h às 13h Maiores informações: 011 93363-9250