Vítima de sequestro, motorista de aplicativo é encontrado após mais de 20h em Cotia

Segundo a GCM, o motorista estava assustado, molhado e com frio; ele permaneceu todo esse tempo em um matagal, até conseguir sair e pedir ajuda

Foto: Reprodução / GCM de Cotia

Um motorista de aplicativo foi vítima de sequestro na madrugada de quinta-feira (2) no Jardim Leonor, em Cotia. Ele foi encontrado pela Guarda Civil Municipal (GCM) na Estrada da Represinha na noite de sexta-feira (3), após mais de 20 horas.





Segundo a GCM, a vítima, de 33 anos, estava assustada, molhada e com frio. Ela permaneceu todo esse tempo em um matagal até conseguir sair e pedir ajuda.





O CRIME





O sequestro aconteceu no início da madrugada de quinta-feira na rua Welcome, no Jardim Leonor. O motorista estava pelo bairro quando foi surpreendido por dois homens, que simularam estar armados.





Os dois abordaram o motorista e o colocaram no banco traseiro do veículo. Eles trafegaram com a vítima por cerca de 40 minutos. Os dois criminosos ainda tentaram fazer transferências bancárias via Pix.





Depois, a vítima foi abandonada em uma área de mata, completamente escura, onde permaneceu por mais de 20 horas, até ser encontrada.





TORTURA PSICOLÓGICA





A vítima também relatou à Polícia Civil que a todo momento foi torturada psicologicamente pelos criminosos. O motorista disse que sofreu ameaças caso acionasse a polícia.





VEÍCULO LOCALIZADO





O carro da vítima foi encontrado na rua Tornoplex, no Jardim Leonor, na noite de sábado (4) pela GCM. Os guardas, já com posse das informações, acompanharam o veículo pela via. O motorista empreendeu fuga, após perceber que estava sendo perseguido, e colidiu contra uma lixeira.





Após a batida, ele pulou do automóvel e fugiu a pé. Até o momento, o suspeito não foi localizado.





No carro, havia duas mulheres, sendo mãe e filha. Elas disseram à polícia que pegaram carona com destino a um supermercado.





No interior do veículo, os guardas localizaram um telefone celular. Tanto o carro quanto o aparelho passaram por perícia.





O caso é investigado pela Delegacia de Cotia.