Vídeo: Moradores comemoram volta de energia com fogos de artifício em Cotia

Foram mais de 4 dias no escuro; ainda há bairros na cidade sem luz

Após mais de 4 dias sem energia elétrica, na noite desta terça-feira (7) a luz retornou para alguns bairros de Cotia. No Jardim Cotia, na região do Morro do Macaco, houve comemoração com fogos de artifício.





Antes da energia elétrica ser retomada, moradores fizeram uma manifestação na rodovia Raposo Tavares.





Ainda na noite desta terça-feira, a estrada da Água Espraiada, na região de Caucaia do Alto, foi desobstruída e a energia foi restabelecida na região.





Apesar disso, há ainda bairros de Cotia sem energia desde a última sexta-feira (3), quando ocorreu o temporal.





Veja o vídeo da comemoração com fogos de artificio: