‘Trens de Natal’ passarão por São Roque e Caucaia do Alto; veja a programação

Programação vai do dia 2 ao dia 21 de dezembro; confira

Trens iluminados de Natal. Foto: Divulgação / Rumo

A Rumo, concessionária de ferrovias do país, em parceria o Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), vai realizar a ação ‘Rumo ao Natal’ entre os dias 2 e 21 de dezembro. Nas três semanas que antecedem o Natal, a população do Interior e Litoral Paulista poderá participar de eventos gratuitos com os “Trens de Natal”, Papai Noel e apresentações culturais.





Serão duas locomotivas utilizadas para levar a magia do Natal. Elas receberam aproximadamente 3 mil metros de fitas LED branca em todas as extensões.





Nas cidades da programação de 2023 (veja a lista abaixo), a previsão de início da ação é sempre a partir das 18h, com horário de chegada no destino final entre 22h e 0h. O roteiro inclui municípios como Sumaré, Araraquara, São José do Rio Preto, Rio Claro, Americana, Campinas, e também Cubatão e Santos no litoral. No total, o trem iluminado vai percorrer mais de 800 quilômetros.





QUANDO OS TRENS PASSARÃO POR SÃO ROQUE E CAUCAIA





Segundo a Rumo, o trem que partirá do distrito de Canguera, em São Roque, passará pela cidade no dia 19/12, às 18h30. O distrito de Caucaia do Alto, em Cotia, está no itinerário, assim como Aldeinha e Embu-Guaçu.





VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA ABAIXO:





Local de partida Data Horário (a partir de) Percurso Santa Fé do Sul 02/12/2023 19h00 Santa Fé do Sul, Três Fronteiras, Santana da Ponte Pensa, Santa Salete, Urânia e Jales (final de percurso) Jales 03/12/2023 19h00 Jales, Estrela D´Oeste, Fernandópolis, Meridiano, Valentim Gentil e Votuporanga (final de percurso) Votuporanga 04/12/2023 19h00 Votuporanga, Simonsen, Roseira, Cosmorama, Ecatu, Engenheiro Balduino, Bálsamo, Mirassol e São José do Rio Preto (final de percurso) São José do Rio 06/12/2023 19h00 São José do Rio Preto Preto, Engenheiro Schmitt, Cedral, Uchoa, Catiguá, Catanduva, Pindorama e Santa Adélia (final de percurso) Santa Adélia 07/12/2023 18h00 Santa Adélia, Cândido Rodrigues, Taquaritinga, Santa Ernestina, Dobrada, Matão, Silvania e Bueno de Andrada, Tutóia (final de percurso) Guatapará 08/12/2023 18h30 Guatapará, Rincão, Santa Lúcia, Américo Brasiliense, Tutóia e Araraquara (final de percurso) Araraquara 10/12/2023 18h30 Araraquara, Tutóia, Ibaté e São Carlos (final de percurso) Pederneiras 11/12/2023 19h00 Pederneiras, Potunduva, Jaú e Dois Córregos (final de percurso) Dois Córregos 12/12/2023 19h00 Dois Córregos, Torrinha, Brotas e Itirapina Rio Claro 14/12/2023 19h00 Rio Claro Velho, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Limeira e Americana (final de percurso) Americana 15/12/2023 19h00 Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Campinas (final de percurso) Campinas 16/12/2023 19h00 Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira e Jundiaí (final de percurso). Campinas 17/12/2023 17h00 Boa Vista, Descampado, Viracopos, Indaiatuba, Itaici, Pimenta, Salto e Itu Jundiaí 17/12/2023 23h00 Estação Jundiaí, Estação da Luz, Mogi das Cruzes ou Estudantes Itu 18/12/2023 18h30 Itu, Convenção, Pirapitingui, Eng. Acrísio e Guaianã, Canguera Canguera 19/12/2023 18h30 Canguera, São Roque, Caucaia do Alto, Aldeinha e Embu Guaçu. Embu Guaçu 20/12/2023 8h00 Embu Guaçu, Bairro do Cipó e Eng. Marsilac. Paratinga 21/12/2023 16h00 Vila Natal, Perequê, Cubatão e Santos