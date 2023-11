Terminal de Cotia terá plantão do Procon Móvel para reclamações sobre falta de luz

Os especialistas do Procon-SP vão orientar a população sobre como encaminhar reclamações e queixas em relação aos problemas gerados pela falta de energia na região metropolitana, além da dificuldade de acesso aos canais de atendimento das concessionárias.Desde a última sexta-feira (3/11), o órgão de defesa do consumidor paulista recebeu mais de 500 reclamações relacionadas ao tema. Mais informações também estão disponíveis no portal www.procon.sp.gov.br 09/11 – Pátio do Colégio10/11 – Praça da República13/11 – Estações da EMTU Jabaquara e São Mateus14/11 –e Guarulhos16/11 – Estações da EMTU Osasco e Morumbi17/11 – Estações da EMTU Ipiranga e Bresser-MoocaHorário: 10h às 16h