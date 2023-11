Tarcísio sinaliza aumento da tarifa do transporte público em 2024

Governador de SP alegou que, sem reajuste, terá que tirar dinheiro de outras áreas para elevar subsídio estadual

Foto: Agência Brasil

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sinalizou nesta quarta-feira (29) que pode aumentar o valor das tarifas de Metrô, CPTM e trens metropolitanos privatizados em 2024.





A tarifa está congelada desde janeiro de 2020 em R$ 4,40. Segundo Tarcísio, a falta de reajuste “prejudica a situação financeira das empresas públicas, como Metrô e CPTM”.





"A tarifa está congelada há muito tempo e a gente tem que começar a fazer conta. Ou eu repasso alguma coisa pra tarifa ou a gente permanece com ela congelada e eu aumento o subsídio. Quanto mais tempo a tarifa ficar congelada, mais subsídio a gente a gente vai ter", defendeu.





Ainda de acordo com o governador, a tarifa não subiu, mas o custo de operação do sistema, sim. "Eu tenho uma responsabilidade contratual de manter o sistema operando. Até porque as empresas públicas, Metrô e CPTM, não vão ter solvência financeira se não houver repasse. E o fato da tarifa estar congelada há muito tempo vai prejudicar a saúde financeira das empresas", afirmou.





Apesar da sinalização, o governador disse que ainda não tem uma decisão final sobre o reajuste tarifário para o próximo ano. Ele disse que a decisão final deve sair no final de dezembro.





Com informações do G1