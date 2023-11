Tarcísio anuncia Bom Prato Móvel em Cotia e em mais 7 cidades

Unidades móveis do programa foram anunciadas hoje no Palácio dos Bandeirantes

Foto: Governo de SP

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) entrega nesta segunda-feira (27), no Palácio dos Bandeirantes, dez novas unidades móveis do programa Bom Prato para oito municípios paulistas – incluindo Cotia.





Com investimento de R$ 8 milhões, algumas unidades móveis devem começar a funcionar já neste final de semana. O Bom Prato Móvel funciona de segunda a sexta-feira, exceto aos feriados, a partir das 11h, e oferece apenas almoço.





A unidade móvel tem como objetivo atender a população mais vulnerável, que estão localizadas a cerca de 30 minutos de distância de uma unidade fixa, servindo, segundo o governo estadual, uma média de 300 refeições por dia.





Além de Cotia, que receberá uma unidade, as cidades de Bauru, Sumaré, São José dos Campos, Praia Grande e Jacareí também serão contempladas. Os municípios de São Paulo e Santos receberão duas unidades móveis cada.





MAS JÁ NÃO TEM BOM PRATO MÓVEL EM COTIA?





Na verdade, a unidade do Bom Prato Móvel instalada em Caucaia do Alto, desde maio deste ano, é provisória, pois ela pertence ao município de Osasco.





Com o anúncio de hoje, a cidade de Cotia foi contemplada com a unidade do Bom Prato Móvel, que ficará em pontos fixos ainda não divulgados pela prefeitura.