Natal em Itapevi terá árvore enfeitada de 21m de altura, ruas decoradas e shows gratuitos

‘Natal Iluminado’ começa nessa sexta-feira (1º) na cidade; saiba tudo

Foto: Prefeitura de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi preparou uma programação especial para o Natal deste ano. Denominado de ‘Natal Iluminado’, as celebrações terão início nesta sexta-feira (1º) e seguem durante o mês de dezembro.





Na sexta, a prefeitura vai inaugurar, no Parque da Cidade, o “Natal Iluminado” com uma árvore de Natal de aproximadamente 21 metros de altura, estrela, esculturas, cascatas de luzes e decoração natalina nas principais vias de Itapevi.





No Parque da Cidade haverá também a instalação e decoração toda especial para celebrar o Natal. O espaço receberá cenografia personalizada, com Papai Noel, presentes, trenós com renas, presépio, arco natalino, árvores estreladas, cometa instagramável com estrelas, túnel, floco de neve e mais uma árvore luminosa.





São todos itens que enfeitarão os caminhos dos visitantes, cobertura com luzes e portal de coração, todos iluminados. Na fachada do Parque as árvores de entrada também receberão iluminação.





A decoração natalina com iluminação especial irá se estender para diversos pontos da cidade, como: Avenida Presidente Vargas, Terminal de Ônibus de Itapevi e a Avenida Cesário de Abreu – até a rotatória da Cohab e a Avenida Feres Nacif Chaluppe.





Os postes das principais ruas da cidade serão decorados com temas natalinos confeccionados em estruturas metálicas, com aplicação de cordões e mangueiras de led brancas. Parte da decoração conta com o apoio da iniciativa privada e não gera custos para a Prefeitura.





Rua de Natal





A partir do dia 2 de dezembro (sábado), às 19h, acontece a Rua de Natal de Itapevi, evento que levará novamente para o Centro da cidade uma variada programação artística. O evento acontece até dia 4 de janeiro de 2024 (quinta-feira). Serão mais de 50 atrações como a chegada do Papai Noel, decoração da via pública, além de shows e espetáculos de diferentes linguagens.





Toda a programação acontece na Rua Leopoldina de Camargo e será gratuita em parceria com o Ita Shopping Centro. O evento terá atrações de música, dança, circo e teatro, além do espetáculo de luzes que acontece diariamente. Um dos compromissos do festival é a valorização dos artistas locais, que também integrarão a programação. Dessa forma, o evento busca se conectar ainda mais com a população local e fomentar o hábito cultural na região. Todos os dias às 19h, haverá o acendimento das luzes de Natal.





Para ter acesso à programação na íntegra, acesse o site www.ruadenatal.com.br ou. Abaixo alguns dos destaques da programação:





- Banda Cucamonga (Música)





No sábado (2), às 19h30, ganham destaque a apresentação musical da Banda Cucamonga, que traz ao público uma apresentação lúdica e divertida com clássicos do Tradicional Street Jazz, além de arranjos autorais.





- A Magia do Natal (Dança)





No mesmo dia, às 20h45, haverá uma intervenção de dança criada pelo Grupo Garra de Itapevi, que apresenta coreografia emocionante sobre a história de 6 dos mais fiéis e alegres ajudantes do Papai Noel. Sua missão é alegrar os corações e espalhar a Magia do Natal.





- Charanga da Tramp (Circo)





No dia 17 de dezembro (domingo), às 19h30, tem o Charanga da Tramp, da Cia Tramp de Palhaços é um espetáculo que une a música com o circo. O espetáculo se propõe ao resgate dos pequenos circos mambembes que circulavam pelo interior do Brasil, compreendendo o nosso tempo e como clássico pode ser ressignificado.





Apresentação do Coral da Escola Livre de Música





Serão duas apresentações natalinas do Coral de alunos da Escola Livre de Música, que estão programadas para acontecer, no dia 8 de dezembro (sexta-feira), às 19h, na Igreja Matriz São Judas Tadeu (Praça Padre Romeu Mecca com a Rua Lázara Siqueira – Centro), e, no dia 15 de dezembro (sexta-feira), às 19h, no Teatro Municipal (Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 – Centro).





Natal Acolher





Outro tradicional evento realizado desde 2017 na cidade é o Natal Acolher. O evento acontece no dia 9 de dezembro (sábado), das 11h às 16h, e será promovido pelo Acolher - Fundo Social de Solidariedade de Itapevi para as famílias em situação de vulnerabilidade social acompanhadas pelos CRAS. O evento acontece no CIE (Rua Turiassu, 8 - Alto da Colina).





Neste ano, o objetivo é atender cerca de 500 famílias ou aproximadamente 1,5 mil pessoas atendidas nos Centros de Referências de Assistência Social (CRAS) do município. A ação visa proporcionar um dia de entretenimento e lazer em família, visando minimizar a falta de oportunidade de muitas famílias em comemorar o Natal.