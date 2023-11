Sargento da PM é baleado no peito durante roubo na Raposo Tavares, em Cotia

Autor do disparo foi preso no dia seguinte

Crime ocorreu na rotatória do km 36,5. Foto: Google Street Views

Um Sargento da Polícia Militar foi baleado no peito durante roubo na rotatória do km 36,5 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia, na noite de sábado (18). Ele estava em sua motocicleta quando foi abordado por dois criminosos que estavam em outra moto.





De acordo com a ocorrência, a dupla anunciou o assalto, mas ao ver que a vítima era um PM, um dos bandidos atirou contra o seu peito. Mesmo ferido, o agente entrou em luta corporal com o autor do disparo, que acabou conseguindo fugir após seu comparsa roubar a moto da vítima.





O agente foi socorrido e encaminhado a uma Unidade de Pronto-Atendimento. Não há informações sobre o estado de saúde dele.





AUTOR DO DISPARO PRESO





No dia seguinte, policiais militares realizavam patrulhamento no Jardim Adelina, em Cotia, no intuito de localizar a motocicleta roubada e também os indivíduos envolvidos no crime.





Ao chegarem no local, avistaram um homem próximo de uma motocicleta com as mesmas características do autor da tentativa de latrocínio.





O suspeito foi abordado e constatou que havia, contra ele, um mandado de prisão pelo crime de homicídio. A moto que estava com ele não pertencia ao policial, mas também era produto de roubo, segundo a PM.





Uma equipe, prontamente, se dirigiu até a unidade de saúde onde o sargento está internado e levou consigo algumas fotos do suspeito. A vítima, ao ver as imagens, reconheceu, “sem sombra de dúvidas”, como sendo o autor do disparo e o mesmo que entrou em luta corporal.





O homem foi preso em flagrante e agora aguarda decisão do Poder Judiciário. A Polícia Civil de Cotia investiga o caso e procura pelo outro indivíduo envolvido no crime.