Renata Said: “A pessoa faz piada do que quiser, mas eu só dou risada do que faz sentido”

Humorista foi a convidada do podcast Bom Papo e Cia da última sexta-feira; veja

Renata Said. Foto: Estúdio MAN

O Bom Papo e Cia da última sexta-feira (17) conversou com a comediante Renata Said. Foram diversos assuntos abordados, entre eles, relacionamentos amorosos, fetiches sexuais e signos.





Renata usa os palcos do stand-up para fazer piadas deu seu próprio dia a dia. Ela revelou ao Bom Papo que não se incomoda com quem faz piadas sobre gordo, por exemplo, e também destacou o único problema com a obesidade que ela não gosta.





O apresentador Neto Rossi fez o seguinte questionamento para Renata: “É diferente você fazer uma piada sobre peso e uma pessoa magra, por exemplo, fazer essa mesma piada?”





