Karol Lopes, CEO da Paulista Cred, é a convidada do Bom Papo Business desta terça (7)

Podcast será transmitido ao vivo a partir das 19h15 pelo Youtube; saiba mais

Karol Lopes, CEO da Paulista Cred. Foto: Divulgação

Bom Papo Business, novo quadro do podcast Bom Papo e Cia, chega a sua 2ª edição nesta terça-feira (7). O programa, que será transmitido ao vivo pelo Youtube (AQUI), recebe a empreendedora e CEO da Paulista Cred, Karol Lopes. , novo quadro do, chega a suaO programa, que será transmitido, recebe a empreendedora e





No ramo do setor imobiliário há 13 anos, Karol lidera a Paulista Cred, empresa Correspondente Bancário da Caixa Econômica Federal, que atua viabilizando o financiamento da moradia própria, especializada no Projeto Minha Casa Minha Vida.





Os principais desafios, conquistas e toda sua história por trás do negócio serão abordados no podcast que começa às 19h15.