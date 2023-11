Ginástica Rítmica de Cotia fica em 2º lugar na 14ª Copa Estadual

As meninas foram destaque mais uma vez em competição

Foto: Divulgação

As meninas da ginástica rítmica de Cotia foram destaque mais uma vez em competição. Desta vez, na 14ª Copa Estadual de Ginástica Rítmica que aconteceu no fim de semana, na cidade de Pereira Barreto.





A competição foi promovida pela Secretaria de Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. Na classificação geral da Copa Estadual, Cotia ficou em 2º lugar.





“As meninas deram um show. Encantaram o público e tiraram o fôlego dos árbitros. Foi incrível a apresentação de nossas ginastas”, avaliou a treinadora Zeza Belafronte.





RESULTADOS





Campeã Conjunto de Mãos Livres – Categoria mirim 8 e 9 anos, com as atletas: Isabelly, Maria Eduarda, Rafaela, Sophia e Maria Alice.





Medalha de prata no Individual de Corda, com a ginasta Yasmin Xavier.





Campeã Categoria Pré-Infantil – nível intermediário 9 e 10 anos.





Ouro no Conjunto com as ginastas: Ana Clara, Manuela, Giovanna, Helena e Yasmim Miyanaga.





Medalha de ouro no Individual de Corda, com a ginasta Manuela de Toledo Viana.





Vice-campeã na categoria Pré-Infantil 9 e 10 anos nível iniciantes, com as atletas Alice Camargo, Alice Spelta, Anne, Maria Clara e Rebecca.





Medalha de bronze no Individual de Corda, com a atleta Anne Martins.





Vice-campeã na Categoria Juvenil 13 a 15 anos, Conjunto 5 Cordas, com as ginastas Elisa, Isabella, Maria Luiza, Lorena e Rafaela.





Medalha de bronze na Dupla de Bolas, com as atletas Isabella e Lorena.