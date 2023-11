Consciência Negra: Cotia realiza mostra, sessão solene e caminhada para celebrar a data

Confira a programação completa

Sessão solene realziada na Câmara de Cotia em 2022. Foto: Juliano Barbosa / Prefeitura de Cotia

O mês da Consciência Negra em Cotia será celebrado nesta semana com uma sessão solene, na Câmara Municipal, e também com uma caminhada do centro até a sede da Congada de São Benedito.





No âmbito cultural, a Biblioteca Batista Cepelos, no Parque Bahia, recebe a exposição ‘Cultura Afro-brasileira: Reverência ao Mês da Consciência Negra’, com as obras dos artistas cotianos, João Machado e Miriam Ribeiro.





Além disso, a mostra conta ainda com peças de vestimentas que contam a história da Congada de São Benedito de Cotia (Patrimônio Imaterial do Estado de São Paulo e de Cotia).





A visitação é livre e gratuita até o dia 9 de dezembro de 2023, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A curadoria da mostra é da Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia.





Exposição Afrobrasileira na Biblioteca Batista Cepelos. Foto: Divulgação





SESSÃO SOLENE





Nesta sexta-feira (24), a Câmara Municipal recebe uma sessão solene que contará com a presença de representantes do movimento Caminhada Pela Cultura de Paz e Não-Violência de Cotia, de artistas locais e de representantes de religiões de matrizes africanas. A sessão é aberta ao público e terá transmissão pela TV Câmara.





A sessão solene tem a proposta de dar luz à atual conjuntura do povo negro no país, reforçar a luta contra o preconceito e ratificar a necessidade de ações de enfrentamento ao racismo e construção da paz e da igualdade. Música e poesia darão o tom ao evento.





CAMINHADA





Já no domingo (26), o município finaliza as celebrações do mês da Consciência Negra com a 6ª edição da Caminhada pela Cultura de Paz e Não-Violência. A concentração será na Praça Joaquim Nunes, no centro, às 9h, e partirá até a Sede da Congada de São Benedito de Cotia, às 10h, com previsão de chegada às 11h. A festa conta com uma programação cultural livre e aberta ao público.





SERVIÇOS





Exposição ‘Cultura Afro-brasileira: Reverência ao Mês da Consciência Negra’





Até 9 de dezembro de 2023





Visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h





Local: Biblioteca Batista Cepelos





Endereço: Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1147 – Parque Bahia





Livre e gratuito









Sessão Solene em Reverência ao Dia Nacional da Consciência Negra





Dia 24 de novembro de 2023 (sexta-feira)





Horário: 18h





Local: Câmara Municipal de Cotia (sala de sessões Ver. Dr. Mário V. Rossini





Endereço: rua Batista Cepelos, 91, centro





Livre





Aberto ao público









6ª Caminhada pela Cultura de Paz e Não-Violência de Cotia





Data: 26 de novembro de 2023 (domingo)





Horários: Concentração às 9h e partida às 10h





Saída: Praça Joaquim Nunes (Av. N. Sra. de Fátima – Vila Monte Serrat) | Chegada: Sede da Congada de São Benedito de Cotia (Rua Padre José Ferreira de Seixas, 146 – Vila São Joaquim)





Atrações culturais





Livre





Gratuito