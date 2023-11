Bom Prato Móvel vai atender moradores das periferias de Cotia com 300 refeições diárias

Atendimento já começa nesta quarta-feira (29)

Foto: Governo de SP

O governador Tarcísio de Freitas entregou nesta segunda-feira (27) dez novas unidades móveis do programa Bom Prato, que oferece refeições a R$ 1 para a população carente. Com investimento de R$ 8 milhões por ano, juntos os veículos vão servir 3 mil refeições a mais por dia, atendendo periferias de nove cidades da Grande São Paulo, interior e litoral, ampliando o acesso ao serviço no estado.





Uma das cidades contempladas é Cotia. Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Secretaria de Desenvolvimento Social informou que, neste primeiro momento, o Bom Prato Móvel estará em Caucaia do Alto e iniciará as atividades a partir desta quarta-feira (29), com fornecimento de 300 refeições diárias de segunda a sexta.





A base ficará por um período na praça de Caucaia e depois percorrerá outros bairros mais afastados da cidade. Vale ressaltar que o caminhão do programa que está atendendo no distrito desde maio pertence a Osasco.





Além de Cotia, os veículos do Bom Prato vão reforçar a oferta de refeições nos municípios de São Paulo (2 caminhões), Bauru, Jacareí, São José dos Campos, Sumaré, Praia Grande, Santos e São Vicente.





Neste ano, o Governo de São Paulo já havia entregado outras sete unidades móveis do Bom Prato para atendimento nas periferias de Diadema, Embu das Artes, Itaquera, Limeira, Parelheiros, São Bernardo do Campo e Taubaté, sob investimento de R$ 5,7 milhões.





Serviço





O Bom Prato Móvel leva refeições até as regiões mais vulneráveis e periféricas das cidades. Funciona em caminhões do tipo VUC – veículo urbano de carga – adaptados para transportar entre 300 e 400 refeições até os pontos de distribuição com a mesma qualidade dos pratos servidos nos restaurantes do programa.





As refeições distribuídas pelas unidades móveis são produzidas nos restaurantes Bom Prato mais próximos, sempre com uma proteína, um carboidrato, arroz e feijão, e uma fruta de sobremesa. O serviço móvel funciona apenas para almoço, sempre às 11h, em endereços escolhidos em conjunto com a prefeitura de cada cidade.