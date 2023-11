Alunos de Osasco lançam livro sobre a história da cidade; obra concorre ao prêmio Jabuti

“Osasco, a Cidade da Gente” foi lançado na última sexta-feira (24)

Foto: Divulgação / Seduc-SP

A estação de trem, a Capelinha, as ruas com sobrenomes italianos, e o “Dogão de OZ” fazem parte do cotidiano das pessoas que moram em Osasco. Em 2023, alunos da rede estadual de ensino da cidade foram motivados a pesquisar sobre essas particulares e outras histórias locais e o resultado desse trabalho é a colaboração no livro “Osasco, a Cidade da Gente”, que foi lançado nesta última sexta-feira (24).





“O livro é uma construção entre os estudantes e professores da rede, que se tornaram coautores da obra conduzida por escritores profissionais que foram responsáveis pela amarração das histórias, narrativa e edição final”, conta o dirigente regional de ensino, professor Ariovaldo Guinther.





Da rede estadual de ensino, participaram da pesquisa, elaboração das histórias e ilustrações os estudantes e professores das escolas Professor Vicente Peixoto, Jardim Santa Maria III, Professora Lucy Anna Carrozo Latorre, Educador Paulo Freire, Júlia Lopes de Almeida e Professor José Liberatti. A obra foi selecionada para a semifinal do prêmio Jabuti, o maior da literatura brasileira.





Livros semelhantes, que contam a história das cidades, já foram produzidos em outras 36 cidades do estado. Em Osasco, o projeto contou com o apoio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), patrocínio da empresa Lwart Soluções Ambientais, por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, produção executiva da Doble Cultura e da Editora Olhares.





Para 2024, os livros serão distribuídos também às escolas estaduais e os docentes serão motivados a trabalhar seu conteúdo nas aulas de história e geografia, por exemplo.





O lançamento e a tarde de autógrafos, com a participação de estudantes e professores, aconteceram nesta sexta-feira (24), na Escola Estadual Professora Lucy Anna Carrozo Latorre, localizada na rua Miosótis, 431, no Jardim das Flores.