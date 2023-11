Agente da Defesa Civil tem pernas amputadas durante poda de árvore

Trabalhador de 41 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, com apoio do helicóptero Águia da PM, e levado ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas



Uilson de Jesus teve as duas pernas amputadas após o acidente. Foto: Defesa Civil de Itapecerica da Serra

Um agente da Defesa Civil, de 41 anos, teve as duas pernas amputadas após parte de uma árvore cair sobre ele durante trabalho de corte e poda, nesta quinta-feira (9), em Itapecerica da Serra. Uilson de Jesus Pereira permanece internado no Hospital das Clínicas.





De acordo com a Defesa Civil, o acidente foi por volta das 14h na Estrada da Pedreira, Potuvera. Parte da árvore que estava sendo podada caiu sobre suas duas pernas do trabalhador. Uma delas foi amputada na hora. A outra precisou ser retirada cirurgicamente. A perna esquerda foi amputada abaixo do joelho; a perna direita, acima do joelho.





"Este terrível acidente aconteceu durante o desempenho de sua missão. Sr. Uilson, assim como os outros quase cinco mil agentes de Defesa Civil existentes no estado de SP atendem a inúmeros chamados diários em todos os municípios paulistas", afirmou a Defesa Civil, em nota.





Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar realizaram o resgate, com um helicóptero Águia.





"Somente na última sexta-feira (3) foram aproximadamente 2 mil chamados para quedas de árvores em todo o estado de SP. E, exatamente a atenção dada à prevenção de acidentes envolvendo às árvores levaram o agente ferido ao atendimento de hoje, buscando, com todos os seus esforços, solucionar e mitigar um risco futuro que poderia causar um acidente e vitimar um cidadão. No entanto, hoje, a vítima foi ele", ressaltou o órgão.





A Defesa Civil ainda afirmou que está prestando assistência ao funcionário e acompanhando o caso.





"Rogamos que o sr. Uilson se recupere logo. E, enquanto ele luta por sua vida, todos nós homens e mulheres, agentes de Proteção e Defesa Civil do Estado de SP, seguiremos atendendo a todos os chamados que nos forem solicitados, exatamente como ele fez hoje e continuaria fazendo".