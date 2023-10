Ponto facultativo e rodízio suspenso: greve em SP põe governo em alerta

Paralisações de funcionários do Metrô e da CPTM estão previstas esta 3ª feira

greve anunciada por funcionários do Metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e da Sabesp. A medida afeta serviços do Poupatempo e atendimentos médicos. O governo de São Paulo determinou ponto facultativo nos serviços públicos estaduais da capital nesta terça-feira (3) por causa da





De acordo com o Poder Executivo estadual, o ponto facultativo dos serviços tem como objetivo “reduzir os prejuízos à população”. Ainda segundo o governo, a remarcação de consultas, exames e demais serviços será garantida à população.





No caso das escolas estaduais, as aulas e provas serão repostas. Os serviços de segurança pública e o atendimento nos restaurantes do Bom Prato devem funcionar normalmente.





A previsão é de que tanto as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata, que pertencem ao Metrô, quanto as linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, que são da CPTM, fiquem paradas.





RODÍZIO SUSPENSO





Também em razão da greve, a Prefeitura de São Paulo decidiu suspender o rodízio de veículos na capital paulista nesta terça-feira. Com isso, os veículos com placas finais 3 e 4 poderão circular pela cidade também nos horários de restrição, entre 7h e 10h e 17h e 20h.