Ponto de ônibus cai em Cotia durante forte chuva

Diversos transtornos causados pela chuva foram relatados ao Cotia e Cia; até o momento, a Prefeitura ainda não se manifestou sobre as ocorrências

Imagem enviada por internauta ao Cotia e Cia

Um ponto de ônibus caiu no Jardim Nossa Senhora das Graças, em Cotia, durante a tempestade que atingiu o município neste sábado (7). Não havia ninguém no local no momento. Imagens foram enviadas ao Cotia e Cia por internautas.





Segundo a Defesa Civil de Cotia, choveu 122 milímetros entre a noite de ontem e a madrugada deste domingo (8) – quase quatro vezes mais do que o considerado normal para a época do ano.





a chuva invadiu residências e destruiu móveis, roupas e demais pertences. A quantidade elevada de água trouxe diversos transtornos para moradores da cidade. No Jardim Pioneiro,





um poste caiu durante a tempestade e a via ficou interditada. Até às 16h de hoje, equipes da Enel continuavam trabalhando no local para a retirada do poste. Na Estrada do Furquim, que liga a estrada de Caucaia do Alto com a estrada do Morro Grande,Até às 16h de hoje, equipes da Enel continuavam trabalhando no local para a retirada do poste.





A chuva também trouxe alagamentos em diversos pontos da cidade e provocou a queda de energia em alguns bairros. Mesmo com todo o transtorno causado, a Prefeitura de Cotia não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.





TEMPO PERMANECE CHUVOSO





O tempo permanece chuvoso em Cotia na noite deste domingo (8) e assim continuará durante a madrugada. Segundo o Clima Tempo, a chuva deve ser predominante nesta segunda-feira (9) durante o dia, tarde e noite.