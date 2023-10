Outubro Rosa: Últimos dias para agendar mamografia sem pedido médico em Cotia

Também é possível realizar a coleta de papanicolaou nas Unidades Básicas de Saúde sem a necessidade de agendamento ou de pedido médico









A Campanha Outubro Rosa está no final de suas ações intensificadas de promoção ao combate contra o câncer de mama. Até o dia 31 de outubro de 2023, mulheres de Cotia têm a oportunidade de realizar o agendamento de mamografia sem pedido médico, além de fazer a coleta de papanicolaou sem agendamento e encaminhamento médico. Além disso, algumas UBSs estão com horário estendido, até o fim do mês, exclusivamente para coleta do exame [veja abaixo].





Mulheres com idade entre 40 e 69 anos podem agendar a mamografia na UBS mais próxima. A coleta de papanicolaou está sendo feita prioritariamente em mulheres com idade entre 25 e 69 anos, mas o exame está disponível para demanda espontânea de qualquer idade, sem pedido médico e sem agendamento. Para coletar o exame, a mulher deve estar há pelo menos dois dias sem relação sexual, não fazer duchas e não usar medicamentos vaginais e anticoncepcionais nas 48 horas anteriores ao exame.





No Outubro Rosa, a Secretaria da Saúde implementou diversas ações para incentivar mulheres a realizarem os exames necessários e a adotarem hábitos saudáveis para prevenção do câncer de mama. A Campanha é uma iniciativa mundial que visa conscientizar mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo de útero.





Serviço:

Campanha Outubro Rosa 2023 – Cotia

Programação até o dia 31/10

Agendamento de mamografia sem pedido médico:

Faixa etária: 40 e 69 anos de idade

Agendamento feito nas UBSs. Levar documento de identificação









Coleta de exame de Papanicolaou



Demanda espontânea sem agendamento e sem pedido médico (o ano todo)



UBS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA Assa 8h30 às 11h

13h às 15h Jardim do Engenho 8h30 às 11h Jardim São Vicente 14h às 15h30 Parque Alexandra 8h30 às 11h Parque São George 8h30 às 11h

13h às 15h Recanto Suave 7h às 9h Rio Cotia 13h às 15h Santa Ângela 8h às 11h Jardim Coimbra 13h às 15h 13h às 15h (quinzenal) Miguel Mirizola 13h às 15h 8h30 às 11h Parque Turiguara 13 às 15h Portão 8h30 às 11h 13h às 15h Atalaia 8h às 110h

13h às 15h 8h às 11h Arco Íris 8h30 às 11h 8h30 às 11h Caputera 8h30 às 11h 8h30 às 11h Jardim Petrópolis 8h30 às 11h 13h às 15h Jardim Sandra 8h30 às 11h

13h às 15h Jardim São Miguel 13h às 15h 8h30 às 11h Mirante da Mata 8h30 às 11h Morro Grande 8h30 às 11h

13h às 15h 8h30 às 11h

13h às 15h 8h30 às 11h

13h às 15h 8h30 às 11h

13h às 15h Água Espraiada 8h às 12h 13h às 16h Caucaia do Alto 9h às 12h 9h às 12h 14h às 16h 14h às 16h Cachoeira 8h às 12h Jardim das Oliveiras 13h às 16h 8h às 11h

13h às 16h 8h às 12h Jardim Japão 11h às 16h Mendes 8h às 11h

13h às 16h



Nas seguintes Unidades Básicas de Saúde:UBS PortãoDiaUBS AtalaiaDias: