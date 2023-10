Ônibus colide contra caminhão em Cotia. ‘Motorista disse que o freio não funcionou’

Ônibus estava lotado no momento do acidente. “Tinha uma menina com muito sangue no rosto", relatou uma passageira ao Cotia e Cia; EMTU se manifestou sobre o ocorrido

Imagens foram enviadas ao Cotia e Cia

Um ônibus da linha 508 (Jd. Japão X Portão) colidiu contra um caminhão na tarde dessa quarta-feira (18) na rua Acácio Antônio Batista, em Cotia. Segundo passageiros ouvidos pelo Cotia e Cia, o motorista disse que o freio do ônibus não funcionou. O ônibus estava lotado no momento do acidente.





“O motorista disse que o freio não funcionou. E eu acredito mesmo, porque para ele bater ali, tinha que ter muita falta de atenção. O caminhão estava atravessado na rua, dava para ter visto o caminhão”, disse Amanda Lima, uma das passageiras do coletivo.





Por mais forte que tenha sido o impacto da batida, Amanda não ficou ferida, mas ela conta que uma passageira estava com o rosto sangrando. “Tinha uma menina com muito sangue no rosto. Ela estava reclamando muito de dores no nariz.”





Segundo informações da concessionária Intervias, a passageira teve ferimentos leves e dispensou atendimento médico.





Procurada pelo Cotia e Cia, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP) lamentou a ocorrência e acrescentou que o veículo estava com a vistoria em dia, com vencimento em 31/01/2024.





"A EMTU e a operadora estão à disposição das autoridades policiais para esclarecimentos adicionais sobre a ocorrência", disse.





Veja abaixo o vídeo: