Obra inacabada da prefeitura de Cotia traz dificuldades para motoristas; VEJA VÍDEO

Vídeos mostram o transtorno enfrentado por motoristas que passam pelo local; segundo moradores, há meses o serviço está parado; veja o que disse a prefeitura

Serviço está parado há meses na estrada do Padre Inácio. Foto enviada ao Cotia e Cia

#FalaCidadão: Uma obra que vem sendo realizada há meses pela Prefeitura de Cotia na Estrada do Padre Inácio, altura do número 1.145, vem trazendo dificuldades e insegurança aos motoristas que passam pelo local.





Vídeos enviados ao Cotia e Cia mostram os transtornos que motoristas enfrentam ao passar pela via de mão dupla. Eles são obrigados a esperar os veículos que vêm do sentido oposto passarem, pois a obra está bem no meio da estrada e impede a travessia de dois veículos ao mesmo tempo. Fora isso, o desnível do asfalto piora ainda mais a situação.





Procurada pela reportagem, a prefeitura informou que a obra está sendo realizada por uma empresa contratada por meio de convênio. Segundo a prefeitura, o serviço será retomado na próxima semana.





VEJA ABAIXO O VÍDEO: